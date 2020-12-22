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8:54   22 Декабря 2020
Общество

Сына экс-замсекретаря СНБО Украины могут привлечь к уголовной ответственности за взятку

Сына экс-замсекретаря СНБО Украины могут привлечь к уголовной ответственности за взятку

Сын бывшего заместителя секретаря СНБО Украины Игорь Гладковский подозревается в получении взятки размером как минимум 34 тысяч долларов.

Украинские правоохранители в рамках расследования дела о коррупции в сфере ВПК подозревают Игоря Гладковского, сына бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского, в получении взятки. Соответствующая информация была размещена на сайте Национального антикоррупционного бюро без указания личности, передает агентство liga.net.

"Подозрение сообщено Игорю Гладковскому — сыну бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Речь идет об эпизоде, который был опубликован командой Bihus.Info в 2019 году", — сообщает агентство.

Согласно данным НАБУ, только по одному договору подозреваемый получил 950 тысяч гривен, что равно более 34 тысячам долларов неправомерной выгоды. Другие факты противоправной деятельности следствию предстоит расследовать.

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#взятка #украина #снбо

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