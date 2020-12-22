Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС 22 декабря.

Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС 22 декабря.

Мишустин осмотрит современные образцы пожарно-спасательной техники и вручит госнаграды. Она также проверит образцы беспилотных авиационных систем и вручит государственные награды сотрудникам ведомства, сообщили в кабмине.

"22 декабря М. В. Мишустин посетит Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России", — говорится в сообщении.

Национальный центр управления в кризисных ситуациях был создан в 2008 году по указу президента России. С 2020 года он вошел в структуру центрального аппарата ведомства.