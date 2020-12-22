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8:31   22 Декабря 2020
Армия

Киеву предложили "устроить новый Перл-Харбор" России

Киеву предложили "устроить новый Перл-Харбор" России

Украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда предложил Киеву напасть на Россию и "устроить новый Перл-Харбор".

По словам Свереды, Украина должна иметь свою стратегию атаки и отойти от стратегии обороны и "заглядывания в глаза партнеров". Он предложил Киеву разработать стратегию "освобождения" Крыма и Донбасса, "взорвать Керченский мост" и "устроить новый Перл-Харбор".

Свереда подчеркнул, что для него реальная оборона — это нежелание народа сдавать ни при каких условиях, "восстановление своей армии и даже создание космических войск". По мнению политолога, только так Украина сможет сравниться с передовыми странами и выступить полноценным партнером для Великобритании и США.

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#россия #украина #перл-харбор

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