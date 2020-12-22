Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
8:16   22 Декабря 2020
Политика

Украина заочно арестовала 32 судна за заходы в порты Крыма

Украина заочно арестовала 32 судна за заходы в порты Крыма

Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополь, входящая в структуру Генпрокуратуры Украины, наложила арест на 32 судна, вошедших в порты полуострова.

Суда могли нарушить порядок пересечения границы Крыма. Планируется передать сведения в украинское бюро Интерпол для объявления нарушителей в розыск. Ведомство отправит в другие страны запросы для фактического ареста судов. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Какой стране принадлежали суда на сайте, не уточняется. Сообщается, что действия судов были расценены, как подрывающие суверенитет Украины, за которые грозит уголовная ответственность.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #крым #суда

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров