Украина заочно арестовала 32 судна за заходы в порты Крыма

Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополь, входящая в структуру Генпрокуратуры Украины, наложила арест на 32 судна, вошедших в порты полуострова.

Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополь, входящая в структуру Генпрокуратуры Украины, наложила арест на 32 судна, вошедших в порты полуострова.

Суда могли нарушить порядок пересечения границы Крыма. Планируется передать сведения в украинское бюро Интерпол для объявления нарушителей в розыск. Ведомство отправит в другие страны запросы для фактического ареста судов. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Какой стране принадлежали суда на сайте, не уточняется. Сообщается, что действия судов были расценены, как подрывающие суверенитет Украины, за которые грозит уголовная ответственность.