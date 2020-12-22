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7:43   22 Декабря 2020
Политика

Республиканцы США устроят Трампу "вторую инаугурацию" 20 января

Республиканцы США устроят Трампу "вторую инаугурацию" 20 января

Сторонники президента США Дональда Трампа назначили республиканцу в Facebook вторую инаугурацию в онлайн-формате.

Одноименная встреча должна состояться 20 января и уже набрала весомое количество участников — около 60 тысяч американцев заявили, что точно будут присутствовать, а 325 тысяч человек выразили интерес к событию.

Недавно Трамп согласился с теорией, что коронавирус был разработан как биологическое оружие для победы его соперника Джо Байдена в выборах. Видео с этим предположением он разместил на своей странице в социальной сети.

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#дональд трамп #сша #джо байден

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