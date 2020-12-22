Савченко рассказала о нехватке денег на Украине для борьбы с коронавирусом

Уровень доходов жителей Украины не соответствует ценам на лекарства для борьбы с COVID-19. Такое мнение высказала экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Уровень доходов жителей Украины не соответствует ценам на лекарства для борьбы с COVID-19. Такое мнение высказала экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.

В эфире телеканала ZIK Савченко заявила, что украинцы не могут позволить себе "чудодейственные таблеточки" от коронавируса или вакцину. Более того, по ее словам, численность врачей резко сократиться, так как медицинская сфера в 2021 году будет недофинансирована. Медики будут вынуждены сбегать в поисках более высокого заработка.

"И что вы пойдете делать? Правильно, опять Богу молиться и лечиться калинкой-малинкой. К сожалению, такую ситуацию создало государство", – сказала Савченко.

По данным Минздрава Украины, только за прошедшие сутки в стране выявили 6545 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии заболели 970 993 человек. Число летальных исходов среди пациентов превысило 16,6 тыс. Побороть COVID-19 удалось 586 тыс. украинцам.