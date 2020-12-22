Инфекционист спрогнозировал грядущий рост заразности коронавируса

Коронавирусная инфекция в ближайшие пять-семь лет может стать более контагиозной или заразной.

Коронавирусная инфекция в ближайшие пять-семь лет может стать более контагиозной или заразной.

Такой прогноз сделал российский инфекционист Евгений Тимаков, пишет РИА Новости. Все вирусы, по его словам, регулярно мутируют. Хоть изменения у коронавируса не такие значительные, они все равно меняют его свойства.

"Вирусу нужно в любом случае выжить во внешней среде, не убивая своего хозяина. Это в первую очередь", — отметил он.

Тимаков уверен, что через пять-семь лет сегодняшний коронавирус точно изменится. Он будет быстрее передаваться, но вызывать меньше осложнений. Сегодня подобная картина наблюдается в Великобритании. Там вирус стал контактнее на 70%, но информации о более тяжелом течении болезни нет.