МО РФ опубликовало видео десантирования в формате "360 градусов"

Министерство обороны России впервые опубликовало видео десантирования с парашютом в формате "360 градусов". Ролик опубликован в аккаунтах ведомства в социальных сетях.

Министерство обороны России впервые опубликовало видео десантирования с парашютом в формате "360 градусов". Ролик опубликован в аккаунтах ведомства в социальных сетях.

В прыжках принимали участие курсанты-морпехи Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) имени К. К. Рокоссовского. Съемка была сделана во время проведения практических занятий. Полнообзорное видео удалось записать благодаря сферической съемке. Камера была прикреплена на каску одного из курсантов.

"Во время просмотра видеоролика можно самостоятельно управлять камерой и, буквально "крутя головой", увидеть, как курсант десантируется и ведет ответный огонь из автомата с подвесной системы парашюта", — сообщили в Минобороны.

Такой формат дает зрителю возможность полностью погрузиться происходящее на экране. Особый эффект достигается при просмотре видеоролика в очках или шлеме VR (виртуальной реальности).