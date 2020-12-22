Врач предупредил о волнообразном течении COVID-19

Болезнь COVID-19 протекает двумя волнами ухудшения состояния, во время которых после подтверждения диагноза стоит соблюдать осторожность.

Болезнь COVID-19 протекает двумя волнами ухудшения состояния, во время которых после подтверждения диагноза стоит соблюдать осторожность.

Максимальную осторожность нужно соблюдать первые две недели после подтверждения коронавируса. Само заболевание протекает волнообразно. Первая волна, как правило, приходит через три-четыре дня, когда повышается температура.

Вторая волна наступает на девятый-десятый день, когда общее состояние максимально ухудшается. Даже при бессимптомном течении COVID-19 нужно быть осторожным. Нельзя расслабляться и вести привычный образ жизни, рассказал медицинский директор сервиса "СберЗдоровье" Владислав Мохамед Али "Ленте.ру".