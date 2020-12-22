Эксперт назвал самый безопасный транспорт в пандемию для дальних поездок

Дальние поездки во время пандемии лучше совершать наземным, а не воздушным транспортом, заявил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

Дальние поездки во время пандемии лучше совершать наземным, а не воздушным транспортом, заявил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

Практика показывает, что ни поезд, ни самолет не становятся очагами заражения коронавирусом. Поезд будет немного безопаснее за счет большего пространства и воздуха на одного человека. Больше всего мест на одного пассажира в вагонах купе, где риск заразиться сильно ниже, сообщает радио Sputnik.

В самолете практически всегда высокая циркуляция воздуха, в поездах существуют кондиционеры или системы обеззараживания воздуха. В самолете систему кондиционирования включает пилот и она работает на протяжении всего полета. В поезде за системой кондиционера следит проводник, которого можно попросить отрегулировать поток воздуха по собственному желанию.