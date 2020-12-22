Более трети россиян назвали главным страхом потерю работы

Порядка 37% россиян опасаются потери работы, еще 21% боится, что им перестанут платить зарплаты и пенсии, следует из данных опроса НИУ ВШЭ.

Порядка 37% россиян опасаются потери работы, еще 21% боится, что им перестанут платить зарплаты и пенсии, следует из данных опроса НИУ ВШЭ.

Респонденты уже не опасаются инфляции и спокойно относятся к возможному росту цен на товары. О страхе этих событий заявили лишь 17% опрошенных. Об обесценивании денежных сбережений беспокоятся 4%.

В опросе участвовали порядка 6 тыс. россиян в возрасте от 15 до 72 лет в разных регионах страны. Данные сравнивались с опросами 2016 и 2018 годов.