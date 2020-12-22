Депутат Госдумы РФ считает оправданными ожидания пенсий в 45 тыс. рублей

Россияне имеют право требовать пенсии в 45 тыс. рублей. Власти в состоянии это осуществить, заявил председатель комитета по труду и социальной политике Госдумы РФ Ярослав Нилов.

Россияне имеют право требовать пенсии в 45 тыс. рублей. Власти в состоянии это осуществить, заявил председатель комитета по труду и социальной политике Госдумы РФ Ярослав Нилов.

Опрос показал, что большинство россиян хотели бы получать пенсию в размере от 30 до 45 тыс. рублей. Эти ожидания не завышены, заявил Нилов в эфире НСН.

По его словам, в России есть люди, получающие пенсию в размере прожиточного минимума. Пенсионеры имеют право требовать повышения выплаты и индексации в случае продолжения трудовой деятельности, считает Нилов.

Депутат также назвал два способа для властей осуществить это. По его мнению, должна быть плоская шкала при уплате страховых взносов в 22%. Вторым способом Нилов назвал использование конфискованных у коррупционеров денег для роста пенсий.