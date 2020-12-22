Роспотребнадзор ввел новые санитарные нормы для школ и детсадов с 1 января

Роспотребнадзор ввел новые санитарные нормы, направленные на сохранение детского здоровья и профилактику инфекционных заболеваний. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.

Роспотребнадзор ввел новые санитарные нормы, направленные на сохранение детского здоровья и профилактику инфекционных заболеваний. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.

Теперь расстояние от школы или дома не должно превышать 500 метров (а для деревень и других маленьких населенных пунктов — километр), а если расстояние больше, то ребенку необходимо организовать безопасный транспортный маршрут. Это одна из норм утвержденного главой Роспотребнадзора Анной Поповой документа, который размещен на официальном сайте нормативных актов.

Уроки должны длиться не более 45 минут, после чего — десятиминутная перемена. Среда или четверг — разгрузочные дни, во время которых расписание должно составляться таким образом, чтобы школьники не переутомлялись.