Россия и Турция провели совместное патрулирование на севере Сирии

Состоялось 118-е совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Алеппо. Об этом сообщил Центр по применению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

Состоялось 118-е совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Алеппо. Об этом сообщил Центр по применению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

В понедельник, 21 декабря, военные прошли по маршруту от Джарих-Эль-Фаукани до высоты с отметкой 596 (восемь километров западнее Кобани) и обратно. Вместе с этим, российская военная полиция проинспектировала обстановку в провинциях Алеппо, Хасака и Дейр-Эз-Зор. Как отмечается, каких-либо нарушений и провокационных действий со стороны вооруженных бандформирований выявлено не было.

Процесс патрулирования проходит в рамках реализации указанных в меморандуме положений. Документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в октябре 2019 года. Цель патрулирования — обнаружение незаконно находящихся на территории Сирии боевиков.