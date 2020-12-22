Возможный раскол США стал чаще беспокоить американских ученых

Эксперты наблюдают тревожные признаки раскола США. Таким мнением поделилась профессор социологии Дана Фишер.

Эксперты наблюдают тревожные признаки раскола США. Таким мнением поделилась профессор социологии Дана Фишер.

На днях американцам стало известно, что действующий президент Дональд Трамп может объявить в стране военное положение. Делать он это будет с целью сохранения власти. Ссылаться лидер государства сможет на Закон о восстании. Таким образом он помешает Джо Байдену занять пост президента. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статью в Business Insider.

"Но нет никаких сомнений в том, что избрание Дональда Трампа и четыре года его правления разожгли пламя партийности", — говорит профессор.

По мнению Фишер, предыдущие лидеры решительно выступали против насилия, ненависти. Однако Трамп никогда не осуждал подобных действий. Это привело к гражданским беспорядкам, которые стали обычным явлением в США. Фишер пришла к выводу, что после инаугурации Байдена, которая состоится через пять недель, на улицах США будет небезопасно "мирно протестовать".