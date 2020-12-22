США расширили список санкций против России и Китая

Минторг США ввел санкции против 45 российских и 58 китайских предприятий. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в понедельник, 21 декабря.

Минторг США ввел санкции против 45 российских и 58 китайских предприятий. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в понедельник, 21 декабря.

Вашингтон включил в список организации, которые якобы сотрудничают с вооруженными силами России и Китая, дестабилизируя военные программы США. Включение в санкционных список ограничивает приобретение американских товаров и технологий.

Так, под ограничения попали 45 предприятий из России, "конечным потребителем продукции которых являются военные". Среди них крупные компании авиационной, космической промышленности и предприятия ядерного оружейного комплекса. Также отмечается, что в список включены 58 китайских компаний, которые "поддерживают милитаризацию и незаконные морские притязания в Южно-Китайском море" или имеют отношение к "краже коммерческих тайн США".