Россия не получила ответов от ОЗХО на запросы по Навальному

ОЗХО так и не дала ответ Москве по ситуации с блогером Алексеем Навальным.

ОЗХО так и не дала ответ Москве по ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Техсекретариат Организации по запрещению химического оружия так и не дал вразумительного ответа на запрос Москвы о содействии по ситуации с Навальным, который был отправлен еще 1 октября. Германия заявила, что не согласна на полноформатное взаимодействие экспертов с российскими специалистами, передает МИД России.

"Организация оказалась вновь "в заложниках" у тех, кто упорно стремится использовать ее в своих геополитических интересах. В результате доверия у нас к ОЗХО все меньше", — отметили в ведомстве.

Министерство иностранных дел РФ ожидало другой реакции на свой запрос. Из-за его игнорирования к Организации по запрещению химического оружия становится все меньше доверия со стороны Москвы.