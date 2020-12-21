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23:43   21 Декабря 2020
Общество

Джо Байден привился от коронавируса в прямом эфире

Джо Байден привился от коронавируса в прямом эфире

Демократ Джо Байден привился от коронавируса вакциной Pfizer в прямом эфире, сообщает Reuters.

В США для массового применения разрешены две вакцины. Первой регулятор одобрил вакцину от Pfizer, вторым стал препарат от компании Moderna.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду, что президент России Владимир Путин привьется вакциной от коронавируса "Спутник V". Он отметил, что эта вакцина будет полезна как для него, так и для тех, кто решит ее применить.

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#байден #вакцина #коронавирус

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