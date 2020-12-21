Власти Сирии полностью восстановили систему водоснабжения в Алеппо

Департамент питьевого водоснабжения и канализации завершил восстановление свыше 200 объектов, необходимых для обеспечения населения провинции Алеппо питьевой водой, пишет SANA.

Департамент питьевого водоснабжения и канализации завершил восстановление свыше 200 объектов, необходимых для обеспечения населения провинции Алеппо питьевой водой, пишет SANA.

На снабжение питьевой водой для 1,2 тыс. сирийцев правительством было выделено около 8 млрд сирийских фунтов. Восстановительные работы заняли четыре года. Реконструкция была проведена от водозаборов в районе Хафса до насосных станций в Аль-Найраб, Шейх Лютфи, районе Хандарат, а также до станций стерилизации, фильтрации и повторного использования промывной воды в районе Сулейман аль-Халаби, передает ФАН.

После разгрома террористов в лице запрещенной в России группировки "Исламское государство" и других группировок боевиков, в Сирии началось воцарение мира и спокойствия практически на всей территории ближневосточной страны. Ущерб, нанесенный боевиками экономике страны оказался колоссален. В рамках развития российско-сирийского взаимодействия и оказания гуманитарной помощи мирному населению продолжается работа в таких важных направлениях как в торгово-экономическом, образовании, медицине, жилищном строительстве.