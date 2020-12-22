Полковник запаса ВСУ: Украина может не бояться ракетного удара из России

Полуостров Крым представляет собой идеальную стартовую площадку для пуска баллистических ракет средней и межконтинентальной дальности, так как оттуда теоретически «можно накрыть» весь Ближний Восток, север Африки и всю Европу вплоть до Скандинавии.

Полуостров Крым представляет собой идеальную стартовую площадку для пуска баллистических ракет средней и межконтинентальной дальности, так как оттуда теоретически «можно накрыть» весь Ближний Восток, север Африки и всю Европу вплоть до Скандинавии.

Об этом в интервью украинскому изданию «Гордон» заявил полковник запаса ВСУ Олег Жданов, рассуждая о последствиях прекращения действия международных договоров по сдерживанию распространения ядерных вооружений.

По мнению украинского военного эксперта, у России, «при молчаливом согласии Украины», полностью развязаны руки в Крыму. После присоединения Крыма к России, на полуострове, очень скоро появились ракетные комплексы и военные самолеты. Поэтому и размещение там ядерных боеприпасов – это лишь вопрос времени, уверен Жданов.

«Возьмите циркуль и начертите круг в пять тысяч километров – Россия покроет север Африки, весь Ближний Восток, всю Европу и даже достанет до Скандинавии», — предупреждает украинский эксперт, не вдаваясь в подробности на счет того, зачем России наносить удары по Скандинавии или северу Африки.

Перечисляя ряд международных договоров, которые уже прекратили свое действие или прекратят действовать в скором времени, Жданов отметил лишь, что это обстоятельство очень беспокоит Европу.

При этом украинский эксперт умолчал о том, что ДРСМД – Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – распался не сам по себе, из него в одностороннем порядке вышли Соединенные Штаты Америки. Также и Договор о нераспространении ядерного оружия нарушили именно США, разместив ракеты с ядерными боеголовками в Европе.

«Договор о нераспространении стратегических наступательных вооружений (так называемый СНВ-3) прекратит свое действие в феврале следующего года. Россия и другие страны усиленно разрабатывают их», — отметил Жданов, умолчав о том, какие именно «другие» страны работают над созданием новых наступательных вооружений в нарушение международных договоров.

А ведь именно США, бездоказательно обвинив Россию в нарушении ДРСМД и под этим предлогом выйдя из договора, тут же продемонстрировали пуск ракет «Томагавк» из наземных установок с территории Румынии. Об этом в беседе с изданием «Вечерняя Москва» рассказал ранее обозреватель ТАСС Виктор Литовкин. Также эксперт напомнил, что еще до выхода США из ДРСМД американские власти выделили Пентагону 50 миллиардов долларов на создание новых ракет средней дельности, запрещенных условиями договора.

В то же время, Олег Жданов успокоил соотечественников, отметив, что шансы нанесения Россией ядерного удара по территории Украины очень невелики, благодаря как раз соседству двух стран.

«Европа нервничает, но в своих лучших традициях высказала обеспокоенность ситуацией. А мы, кстати, можем в этом плане быть более-менее спокойны. У нас меньше шансов получить ядерный удар со стороны РФ, чем у Европы, потому что мы граничим с РФ», — заключил украинский эксперт.

Напомним, ранее украинский общественный деятель, бывший кандидат в мэры Киева Максим Гольдарб высказал опасения, что власти Украины своими руками превращают страну в полигон, на котором развернутся боевые действия предстоящей большой войны.

Кроме того, на днях бывший сотрудник СБУ (Службы безопасности Украины) Василий Прозоров рассказал СМИ, что США, начиная с 2005 года, ведут на украинской территории работы по созданию и тестированию биологического оружия.