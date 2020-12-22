Манчук: война с Дедом Морозом на Украине вылилась в параноидальное безумие

Украинские патриоты развернули борьбу с «советским» Дедом Морозом, объявив этого сказочного персонажа вместе с его внучкой агентами Кремля, которые плохо влияют на неокрепшие умы маленьких украинцев, а значит подлежат внесению в списки врагов нации.

Профессиональные украинские патриоты развернули борьбу с «советским» Дедом Морозом, объявив этого сказочного персонажа вместе с его внучкой агентами Кремля, которые плохо влияют на неокрепшие умы маленьких украинцев, а значит подлежат внесению в списки врагов нации.

Об этом в материале для газеты «Взгляд» пишет украинский социолог, правозащитник и журналист Андрей Манчук, отмечая, что патриоты, решившие декоммунизировать Деда Мороза, оправдывают свои действия тем, что этот персонаж появился в Советском Союзе в 1930-е годы.

«Борьба с советской пропагандой является главной идеологической установкой постмайданной Украины – а потому старику в шубе приходится в последние годы несладко. Несколько лет назад представители ультраправой организации "Братство" устроили демонстративную казнь Деда Мороза и его внучки Снегурочки, повесив их в центре Киева», — напоминает журналист.

При этом «правильным персонажем» на Украине предлагается считать исключительно Святого Николая. Во Львове даже напечатаны и раздаются листовки-памятки, подсказывающие, по каким признакам нужно отличать одного деда с мешком подарков от другого.

Под настойчивую и целеустремленную борьбу с Дедом Морозом украинские патриоты подводят целую идеологическую базу. Например, рассказывает Манчук, в пресс-службу Управления образования и науки города Ивано-Франковска пришло электронное письмо от представителей «родительской общественности». Эта общественность обратилась к властям города с просьбой оказать ей помощь и поддержку в деле декоммунизации детского образования. При этом в письме говорилось о неуместности приглашения на школьные утренники «пережитков старой системы» - Деда Мороза со Снегурочкой. Потому, что у украинского народа есть свой Святой Николай.

Описывая этот случай, журналист отмечает, насколько высоко поднялась планка параноидального безумия в украинском обществе.

«Этот предновогодний антикоммунистический джихад является уникальным явлением. Оно не имеет аналогов не только на Западе, но даже на территории Восточной Европы», — с удивлением отмечает журналист.

По словам Манчука, он бывал в период новогодних праздников в странах Балтии, в бывших югославских республиках, в Албании, в Польше, и нигде никогда не сталкивался с подобным отношением к Деду Морозу. Во всех этих странах «местные инкарнации» главного героя новогодних детских утренников по-прежнему очень популярны. Дед Мраз, Йыулуван, Каледу Сенялис, Бабадимри, Салавецис даже не предполагают, что их можно было бы, подвести под политическую статью за советское прошлое. А в Польше, например, Дзедек Мроз и вовсе обзавелся недавно официальной резиденцией в городе Кенштин, которая разместилась на фабрике елочных украшений.

«На Украине такой номер бы не прошел», — отмечает журналист.

При этом он напоминает о недавнем скандале с фабрикой елочных игрушек в поселке Клавдиево-Тарасова. Который расположен под Киевом. На фабрику, которая в попытке не разориться приняла от российской армии заказ на елочные шары, напали местные националисты.

Также Манчук напомнил и о декоммунизации «Советского шампанского», которое теперь на Украине употребляют под названием «СоветОВское шампанское». А также о нападках исполняющей обязанности главы Минздрава Украины Ульяны Супрун на «оливье» и «селедку под шубой» за их «совковость». На Масленицу же, по словам журналиста, украинские патриоты борются с блинами, в которых им видится еще один инструмент культурного влияния «страны-агрессора».

Однако многие украинцы, заключает Манчук, хотели бы вместо этой бесконечной войны с якобы советскими символами вернуться к нормальной жизни. И миллионы людей, по его словам, делают это, продолжая отмечать Новый год с Дедом Морозом и салатом «оливье».