Пушков считает, что Россия не должна уступать Латвии в вопросе транзита

Власти Латвии хотят оделить свою русофобскую политику от российского транзита, шедшего ранее через прибалтийские порты и дававшего странам Балтии возможность заработать на своем географическом положении.

Власти Латвии хотят оделить свою русофобскую политику от российского транзита, шедшего ранее через прибалтийские порты и дававшего странам Балтии возможность заработать на своем географическом положении.

Именно в этом заключается «формула», представленная министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем, который известен своей русофобской позицией и тем, что сравнивал Россию с Третьим Рейхом.

Об этом в личном Telegram-канале пишет член Совета Федерации, комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя жалобу латвийских железнодорожников на убытки, понесенные ими из-за решения России переориентировать транзит угля на отечественные портовые терминалы.

Претензии на эту тему ранее в интервью изданию Diena озвучил глава компании «Латвийская железная дорога» (LDz) Марис Клейнбергс.

По словам латвийского чиновника, его компания на протяжении четвертого квартала 2020 года практически не осуществляла транспортировку российского угля.

Российские угольщики и логисты, по словам Клейнбергса, пропускали по своим каналам практически весь транзитный объем, отдавая латвийским портам лишь те излишки экспортируемого угля, на которые им не хватало мощностей отечественных терминалов, в случае увеличения экспорта энергоносителя.

«Декабрь – третий месяц простоя. Транзит российского угля через Латвию фактически остановлен», — подчеркнул литовский чиновник.

По его словам, после того, как Россия запустила в эксплуатацию современные угольные терминалы в порту Усть-Луги, она с начала текущего года перенаправляет туда все потоки транзитного угля. А в будущем, добавил Клейнбергс, его компания не сможет рассчитывать на сотрудничество с российскими угольщикам, но уже из-за позиции Евросоюза, который настроен на постепенный отказ от использования твердого топлива.

В течение 2020 года компания LDz была вынуждена сократить 1,5 тысячи сотрудников. При этом убытки латвийских транзитеров составили 2,2 миллиона евро. Падение объема грузоперевозок составило 44,9%. Все это заставило Ригу в ноябре текущего года обратиться к Москве с призывом остановить отток грузового транзита из портов Латвии.

Комментируя обращение главы LDz, Алексей Пушков обратил внимание на то, что Латвия не намерена отказываться от своего русофобского политического курса, ее беспокоит лишь экономическая сторона вопроса, на которую страна и пытается повлиять.

«То есть, Латвия будет открыто враждовать с Россией; требовать сохранения и расширения санкций ЕС; размещать у себя войска НАТО; всячески вредить России в ОБСЕ и Совете Европы; закрывать российские СМИ типа RT; преследовать правозащитников, представляющих русскую общину; открывать уголовные дела против русскоязычных журналистов, сотрудничающих с РИА Новости; претендовать на нашу территорию – Пыталовский район, и так далее, и при этом просить нас сохранить российский транзит через Латвию», — подчеркивает сенатор.

Подобная ситуация, по мнению Пушкова, недопустима, особенно с учетом того, что Россия имеет на Балтике собственные порты и грузовые терминалы. А латвийский министр иностранных дел пусть сам ищет работу для отечественных портов и железных дорог, и пусть сам объясняет потерявшим заработок соотечественникам, почему не сработала его формула отношений с РФ.