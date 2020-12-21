Сигнал из космоса от Проксимы Центавры зафиксировали в Австралии

Ученые из Австралии зафиксировали таинственный сигнал из космоса, который поступил на Землю от ближайшей звездной системы Проксимы Центавры.

Ученые из Австралии зафиксировали таинственный сигнал из космоса, который поступил на Землю от ближайшей звездной системы Проксимы Центавры.

Звездная система располагается в 4,2 световых годах от Земли. На данный момент известно, что поступивший сигнал представляет собой узкий пучок радиоволн на частоте 980 МГц. Его зафиксировали на телескоп Parkes в апреле и мае 2019 года. Подобный сигнал ранее никому не удавалось получить. Об этом сообщает The Guardian.

"Это первый серьезный кандидат на инопланетную коммуникацию", — отметил один из собеседников издания.

Восторг от открытия разделяют не все эксперты. Некоторые ученые говорят, что сигнал рукотворный. Кроме этого, он может указывать на комету или существование водородного облака.