22:13 21 Декабря 2020Политика
МИД РФ прокомментировал слухи о переброске российских военных в ЦАР
Замглавы МИД России Михаил Богданов прокомментировал информацию о переброске нескольких сотен российских военных и боевой техники в Центральноафриканскую Республику (ЦАР).
Замглавы МИД России Михаил Богданов прокомментировал информацию о переброске нескольких сотен российских военных и боевой техники в Центральноафриканскую Республику (ЦАР).
В республике работают лишь военные инструкторы, которые действуют согласно двусторонним договоренностям с властями страны и в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН по ЦАР, сообщает "Газета.ру".
Переворота в стране нет, но есть волнения перед президентскими выборами, которые пройдут 27 декабря.
"Есть некоторые деструктивные силы, которые хотят эти выборы сорвать», — отметил Богданов в беседе с "Интерфакс".
Слухи о переброске военных зародились в зарубежной прессе. Согласно им, Россия отправляла в республику своих военнослужащих и вооружение.