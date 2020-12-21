МИД РФ прокомментировал слухи о переброске российских военных в ЦАР

Замглавы МИД России Михаил Богданов прокомментировал информацию о переброске нескольких сотен российских военных и боевой техники в Центральноафриканскую Республику (ЦАР).

Замглавы МИД России Михаил Богданов прокомментировал информацию о переброске нескольких сотен российских военных и боевой техники в Центральноафриканскую Республику (ЦАР).

В республике работают лишь военные инструкторы, которые действуют согласно двусторонним договоренностям с властями страны и в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН по ЦАР, сообщает "Газета.ру".

Переворота в стране нет, но есть волнения перед президентскими выборами, которые пройдут 27 декабря.

"Есть некоторые деструктивные силы, которые хотят эти выборы сорвать», — отметил Богданов в беседе с "Интерфакс".

Слухи о переброске военных зародились в зарубежной прессе. Согласно им, Россия отправляла в республику своих военнослужащих и вооружение.