Путин исполнил новогоднее желание девятилетнего мальчика с лейкозом

Президент России Владимир Путин встал на лед с девятилетним мальчиком из Челябинской области, который мечтал покататься на коньках на Красной площади.

Президент России Владимир Путин встал на лед с девятилетним мальчиком из Челябинской области, который мечтал покататься на коньках на Красной площади.

Мальчик в течение двух лет боролся с лейкозом, который сейчас перешел в стадию ремиссии. Путин в форме российской сборной выехал на коньках с хоккейной клюшкой в руках. Желание мальчика помог осуществить олимпийский чемпион Валерий Каменский.

Новогодняя мечта девятилетнего ребенка исполнилась благодаря проведению акции "Елка желаний". Акция также помогла осуществиться желанию школьника из Тульской области, который хотел увидеть панд.

«Дима, привет! Нравится тебе?»: Владимир Путин исполнил желание 9-летнего Димы Ощепкова из Челябинской области — побывать на Красной площади, покататься на коньках, вместе с ним выйдя на каток. pic.twitter.com/TWzm9cr85w — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 21, 2020

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