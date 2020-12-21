21:18 21 Декабря 2020Политика
ФСБ проведет проверку по "расследованию" Навального
Видео с "телефонным разговором", выложенное блогером Алексеем Навальным, является подделкой, заявили в ЦОС ФСБ.
Видео с "телефонным разговором", выложенное блогером Алексеем Навальным, является подделкой, заявили в ЦОС ФСБ.
В ФСБ оценили "расследование" Навального. В службе безопасности заявили, что видеоролик был спланированной провокацией. Отмечается, что целью видео является дискредитация сотрудников и всей структуры ФСБ.
Сотрудники ФСБ сообщили, что видео блогера было выполнено при поддержке иностранных спецслужб, которые часто используют такой прием, как подмена номера абонента. Ведомство проведет проверку относительно "расследования".