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21:18   21 Декабря 2020
Политика

ФСБ проведет проверку по "расследованию" Навального

ФСБ проведет проверку по "расследованию" Навального

Видео с "телефонным разговором", выложенное блогером Алексеем Навальным, является подделкой, заявили в ЦОС ФСБ.

В ФСБ оценили "расследование" Навального. В службе безопасности заявили, что видеоролик был спланированной провокацией. Отмечается, что целью видео является дискредитация сотрудников и всей структуры ФСБ.

Сотрудники ФСБ сообщили, что видео блогера было выполнено при поддержке иностранных спецслужб, которые часто используют такой прием, как подмена номера абонента. Ведомство проведет проверку относительно "расследования".

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#фсб #навальный #подделка

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