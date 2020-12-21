Северный флот отказался реагировать на провокации НАТО в Арктике

Северный флот не будет предпринимать военных мер в ответ на усиление активности НАТО в Арктике, заявил командующий флотом Александр Моисеев.

Северный флот не будет предпринимать военных мер в ответ на усиление активности НАТО в Арктике, заявил командующий флотом Александр Моисеев.

Командование Северного флота не считает нужным реагировать военным путем на усиление военной активности НАТО в регионе.

"Позиция наша ясна. Мы считаем, что нет необходимости решать вопросы в Арктике военными методами. Они решаются совершенно иным путем, через реализацию тех мирных программ и проектов, которые есть и у нашей страны и других государств", — комментирует адмирал.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин утвердил новый статус для Северного флота — его приравняли к военному округу. Соответствующий указ был издан за подписью российского лидера. Согласно тексту документа, отныне Северный флот считается межвидовым стратегическим территориальным объединением ВС РФ.