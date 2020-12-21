Эксперт по этикету назвала запрещенные новогодние подарки

Банные принадлежности, канцелярские товары и дешевые сладости могут обидеть человека, которому предназначается подарок, заявила эксперт по деловой этике Альбина Холгова.

Банные принадлежности, канцелярские товары и дешевые сладости могут обидеть человека, которому предназначается подарок, заявила эксперт по деловой этике Альбина Холгова.

Дурным тоном также станет подарок в виде парфюма. Очень сложно угадать предпочтение адресата, объяснила специалист. При этом, если получатель намекнул на то, что хотел бы получить, то духи дарить разрешается. Этикет также запрещает дарить на Новый год сертификаты, так как он может не учитывать индивидуальные особенности человека. Россиянам не рекомендуют дарить изделия ручной работы, если они не претендуют на "произведения искусства", сообщает NEWS.ru.

"Также стоит отметить, что по правилам этикета, одежду и, в частности, галстуки, можно дарить только очень близким людям", – заявила Холгова, отметив, что исключением считаются ювелирные изделия.

В числе идеальных подарков для малознакомых людей, например, коллег, числятся красиво упакованные сладости, качественные канцелярские товары, книги или шампанское. Однако это не касается другого вида алкоголя.