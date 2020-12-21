Соловьев рассказал о кардинальной смене риторики Зеленского про Россию

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев считает, что президент Украины Владимир Зеленский изменил свою риторику о том, что главный враг украинцев якобы Россия. Теперь же, по высказываниям главы государства, захватчиками являются русские.

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев считает, что президент Украины Владимир Зеленский изменил свою риторику о том, что главный враг украинцев якобы Россия. Теперь же, по высказываниям главы государства, захватчиками являются именно русские.

«Заметьте, как изменилась риторика вашего Зеленского. Он теперь говорит – русские захватили, не Россия – русские. Он переводит конфликт, можно сказать, что New York Times»плохо переводит, но он впрямую говорит – "русские" в нескольких местах. То есть, для Зеленского это уже не конфликт с Россией, это значит что для него русские на Украине это унтерменш», — отметил Соловьев в эфире телеканала «Россия1».

Бывший вице-мэр города Очаков Николаевской области Украины Гордей Белов возразил телеведущему, что президент Украины «сам русский».

«Он еврей, из семьи, как выясняется, которая жутко страдала из-за того, что не могла говорить на родном украинском языке. Я не знаю, как это у него в голове сочетается. Он той же национальности, что и я, только начисто лишенный исторической памяти и ответственности, как перед своими предками, перед своим дедом, память о котором, на мой взгляд, он растоптал, так и перед украинским народом, который его избрал, кстати многонациональным».

Ранее Зеленский в интервью американской газете The New York Times заявил, что ни при каких условиях не согласится убрать из Конституции положения о курсе Украины на членство в НАТО. Речь в беседе зашла в том числе о Минских соглашениях. Зеленский заявил, что Украина «готова внести изменения в Конституцию и идти по пути к децентрализации», как это прописано в документе.

Вот только не уточнил, когда именно эту «готовность» Киев собирается реализовать. Глава государства также напомнил, что о членстве в Альянсе нет ничего ни в Минских соглашениях, ни в «нормандском формате».

Кроме того, президент заявил, что рассчитывает на помощь США при новой администрации в прекращении боевых действий в Донбассе. Взаимоотношения Вашингтона и Киева изменятся в положительном ключе после инаугурации Джо Байдена, уверен Зеленский. Он также положительно оценил антироссийские санкции, которые выдвинул американский Конгресс, и предложил пойти дальше — поддержать «контролируемые правительством районы вблизи конфликта» в Донбассе.