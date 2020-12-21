Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:52   21 Декабря 2020
Политика

Миссия ООН заявила о стабилизации обстановки в ЦАР

Миссия ООН заявила о стабилизации обстановки в ЦАР

Представитель МИНУСКА Владимир Монтейро заявил, что ситуация в Центральноафриканской Республике (ЦАР) полностью стабилизировалась.

Некоторые группировки боевиков оставили свои позиции в ряде населенных пунктов на севере страны. Кроме того, вчера в город Мбаки прибыли миротворческие силы для задержания мятежников. Монтейро отметил, что бандам пришлось покинуть местность. Сейчас ситуация находится под полным контролем властей, сообщило Федеральное агентство новостей.

Сегодня в ЦАР насчитывается более 10 тысяч военнослужащих Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации ситуации в ЦАР. Миротворцы способны быстро реагировать на сигналы руководства страны и принимать соответствующие меры.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#оон #мятежники #цар

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров