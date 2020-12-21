Минюст США считает Россию "причастной" к хакерским атакам на правительство
Россия "стоит" за недавними хакерскими атаками на американские правительственные сети. Такое заявление сделал генпрокурор США Уильям Барр.
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео ранее заявлял о якобы участии российских хакеров в кибератаках на правительство. Минюст США занял аналогичную позицию. Генпрокурор согласился с оценкой Помпео.
"Очевидно, что это были русские", — заверил Барр.
Генпрокурор убежден в "причастности" России, но воздержался от дополнительных комментариев. Действующий президент США Дональд Трамп после заявлений Помпео отметил, что Китай мог стоять за виртуальными нападениями. По мнению главы государства, СМИ преувеличили масштаб инцидента.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва непричастна к кибератакам на США. Представитель Кремля подчеркнул безосновательность подозрений против России.