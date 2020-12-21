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20:52   21 Декабря 2020
Политика

Минюст США считает Россию "причастной" к хакерским атакам на правительство

Минюст США считает Россию "причастной" к хакерским атакам на правительство

Россия "стоит" за недавними хакерскими атаками на американские правительственные сети. Такое заявление сделал генпрокурор США Уильям Барр.

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео ранее заявлял о якобы участии российских хакеров в кибератаках на правительство. Минюст США занял аналогичную позицию. Генпрокурор согласился с оценкой Помпео.

"Очевидно, что это были русские", — заверил Барр.

Генпрокурор убежден в "причастности" России, но воздержался от дополнительных комментариев. Действующий президент США Дональд Трамп после заявлений Помпео отметил, что Китай мог стоять за виртуальными нападениями. По мнению главы государства, СМИ преувеличили масштаб инцидента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва непричастна к кибератакам на США. Представитель Кремля подчеркнул безосновательность подозрений против России.

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#сша #госсекретарь #кибератаки

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