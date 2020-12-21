Минюст США считает Россию "причастной" к хакерским атакам на правительство

Россия "стоит" за недавними хакерскими атаками на американские правительственные сети. Такое заявление сделал генпрокурор США Уильям Барр.

Россия "стоит" за недавними хакерскими атаками на американские правительственные сети. Такое заявление сделал генпрокурор США Уильям Барр.

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео ранее заявлял о якобы участии российских хакеров в кибератаках на правительство. Минюст США занял аналогичную позицию. Генпрокурор согласился с оценкой Помпео.

"Очевидно, что это были русские", — заверил Барр.

Генпрокурор убежден в "причастности" России, но воздержался от дополнительных комментариев. Действующий президент США Дональд Трамп после заявлений Помпео отметил, что Китай мог стоять за виртуальными нападениями. По мнению главы государства, СМИ преувеличили масштаб инцидента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва непричастна к кибератакам на США. Представитель Кремля подчеркнул безосновательность подозрений против России.