Эксперты из КНР рассказали о позоре американского эсминца в Черном море

Российские пилоты на истребителе Су-30 шокировали своим маневром экипаж американского эсминца в Черном море. ВМС США покрыл себя позором.

Российские пилоты на истребителе Су-30 шокировали своим маневром экипаж американского эсминца в Черном море. ВМС США покрыл себя позором.

Походы боевых кораблей Соединенных Штатов в Черноморский регион считались легкой прогулкой. Однако российские военнослужащие превратили эти "развлечения" в крайне опасные и нервные ситуации. Военные эксперты китайского издания Sohu вспомнили инцидент с эсминцем USS Ross. Тогда российский истребитель Су-30 пролетел над кораблем, что привело к неожиданным последствиям, передает "ПолитРоссия".

"Американские военные потеряли управление над кораблем и лишились возможности запускать ракеты", — заметили авторы.

На самолете были включены средства радиоэлектронного подавления. Возникшие помехи привели к полной неработоспособности навигационных систем американского эсминца. Американские моряки в тот момент поняли, что легкого перехода через Черное море не будет.

Также россиянам удалось очень сильно задеть американское самолюбие, заметили китайские аналитики. В итоге командование ВМС США опубликовало заявление, в котором раскритиковало поступок российских пилотов. В Sohu уверены, что в этом случае Пентагон показал свою неспособность ответить России.