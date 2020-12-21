Митрахович объяснил бессилие санкций США перед «Северным потоком–2»

Соединенным Штатам не выгоден конфликт с Германией, поэтому они не пойдут на серьезные меры, чтобы остановить строительство «Северного потока–2».

Соединенным Штатам не выгоден конфликт с Германией, поэтому они не пойдут на серьезные меры, чтобы остановить строительство «Северного потока–2». Такое мнение в беседе с Baltnews высказал преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«Надо тоже понимать, что Америка – страна влиятельная, но есть пределы этому влиянию. Не могут они позволить себе слишком масштабную конфронтацию с Германией. Это настраивает на вывод, что в конечном счете "Северный поток–2" будет построен и запущен», — считает эксперт.

Ранее болгарский политолог, доктор экономических наук Нина Дюлгерова заявила, что у США нет эффективных инструментов, чтобы остановить строительство российского газопровода. По ее мнению, Россия достроит газопровод, а «американцы бессильны, потому что не могут предложить альтернативы».

Станислав Митрахович заметил, что борьба против проекта все равно продолжится со стороны США. Впрочем, конечный результат будет в пользу СП-2, прежде всего, потому что в этом проекте заинтересована Германия. У ФРГ есть рациональные аргументы, почему ей нужен газопровод.

«Целый ряд бонусов для Германии: надежные поставки газа, относительная дешевизна газа по "Северному потоку–2", потому что транспортировка по трубе – экологичность этого проекта, присутствие немецкого бизнеса в этом проекте. (…) Плюс Германия получает контроль над транзитом газа в регионе, соответственно, в Восточной Европе вплоть до севера Италии», — объяснил Митрахович.

Поскольку Германия заинтересована в проекте, то американское давление в итоге не будет иметь эффект в виде полного прекращения строительство. Давление США уже вызвало отсрочку проекта, но в конечном счете «Северный поток–2» все равно будет реализован, убежден Митрахович.

Ранее стало известно о возобновлении строительства газопровода «Северный поток—2». Трубоукладчик «Фортуна» начал укладку недостроенного участка в водах Германии. «Фортуна» уложит 2,6-километровый участок газопровода на глубине 30 метров вместе со вторым судном — «Академиком Черским».