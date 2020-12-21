Звезды поделятся новогодними советами в новом сервисе от "Одноклассников"

Социальная сеть "Одноклассники" решила стать своеобразным мостиком между пользователями интернета и звездами российского шоу-бизнеса в преддверии новогодних праздников.

Социальная сеть "Одноклассники" решила стать своеобразным мостиком между пользователями интернета и звездами российского шоу-бизнеса в преддверии новогодних праздников.

Соцсеть запустила сервис, где знаменитости дают советы и рассказывают, как они привыкли встречать Новый год. С поклонниками своими новогодними историями поделились такие представители отечественной сцены, как рэп-исполнитель Niletto, певец Леонид Агутин, ведущая и модель Регина Тодоренко, музыканты поп-группы IOWA.

Сервис получил название "Новогоднее настроение". Он позволит пользователям каждый день в течение двух недель получать в "Одноклассниках" советы от звезд, которые охватывают самые разные темы в контексте подготовки к новогодним каникулам.