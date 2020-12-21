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20:03   21 Декабря 2020
Шоу-бизнес

Догилева рассказала, как Миронов скрывал боль на сцене

Догилева рассказала, как Миронов скрывал боль на сцене

Звезда киноленты "Блондинка за углом" Татьяна Догилева рассказала о тяжелом недуге покойного актера Андрея Миронова.

Татьяна Догилева вспомнила, как однажды работала на одной съемочной площадке с Андреем Мироновым. Тогда артист страдал тяжелым недугом, который он тщательно скрывал от коллег и родных.

Актриса вспоминает, что Миронов испытывал сильные боли. Из-за фурункулеза игра в кадре стала для него настоящим испытанием.

"Когда у человека рубашки в крови, при тесном, почти семейном общении, которое возникает на киноплощадке, скрыть это совершенно невозможно", — поделилась актриса.

Несмотря на боль, Миронов никогда не жаловался на здоровье. Актер сильно злился на свое заболевание. Однако оставался открытым человеком.

"Миронов был настолько интересный человек-фейерверк. Такой обалденный, что все его обожали, все с ним хотели общаться", — рассказала Догилева.

Актер театра и кино Андрей Миронов ушел из жизни в возрасте 46 лет 16 августа 1987 года. Причиной смерти послужил инсульт.

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