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20:03   21 Декабря 2020
Происшествия

ФРГ может ввести новые санкции против РФ из-за ликвидации экс-боевика

ФРГ может ввести новые санкции против РФ из-за ликвидации экс-боевика

Новые санкции против РФ могут ввести после ликвидации бывшего боевика Зелимхана Хангошвили в берлинском парке Малый Тиргартен.

Германия планирует ввести ограничительные меры не позднее вынесения приговора по делу о смерти Хангошвили. Об этом сообщают в одном из немецких изданий, ссылаясь на собственные источники.

"Времени остается мало. Судебный приговор ожидается в Берлине уже в марте", — отмечают в СМИ.

Экс-боевика 40-летнего Хангошвили застрелили в августе прошлого года. В причастности к его смерти подозревают россиянина Вадима Соколова. Следствие предполагает, что гражданин РФ подъехал к бывшему боевику на велосипеде и выстрелил из пистолета Glock 26 с глушителем. Хангошвили умер на месте проишествия.

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#германия #санкции #Зелимхан Хангошвили

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