Сенатор Круглый оценил сотрудничество Гамалеи и AstraZeneca по борьбе с COVID-19

Подписание международного меморандума свидетельствует о преодолении недоверия к России, сформированного пропагандой Запада, считает сенатор Владимир Круглый.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с англо-шведской биофармацевтической компанией AstraZeneca, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и компанией «Р-Фарм» заключили меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. Стороны с соглашением поздравил президент России Владимир Путин.

Первая в мире вакцина — «Спутник V» была разработана научными сотрудниками НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Собственную вакцину — AZD1222 создала и англо-шведская компания AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом. На днях было объявлено о начале клинических исследований по оценке безопасности и эффективности комбинированного применения этих двух вакцин.

Подписание меморандума свидетельствует о преодолении недоверия к России, сформированного пропагандой Запада, считает член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый. В онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» он высказался об эффективности международного сотрудничества в разработке вакцин.

«Это очень важное событие, и оно даже более важно как прецедент. Эпидемия коронавируса касается всех стран, всех народов, безусловно, достижения одной страны должны быть использованы всеми остальными. И эта международная кооперация в производстве, изучении, создании вакцины чрезвычайно важна, поскольку у нас общий враг — вирус, и только соединив все усилия — интеллектуальные, производственные, технологические, — можно его победить. Сотрудничество очень важно», — сказал сенатор.

На прошедшем 21 декабря заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), где рассматривалась резолюция по вакцинации против коронавируса, была подчеркнута заинтересованность европейских парламентариев в дальнейшем сотрудничестве с Россией, отметил сенатор.

«При этом определенная настороженности, недоверие к российской вакцине сохраняется. Это есть и в документах ПАСЕ. Но мы видим, что постепенно это недоверие преодолевается. И я верю, что международное сотрудничество будет продолжено», — продолжил Круглый.

Организация производства российской вакцины от коронавируса за рубежом имеет не только экономический эффект, убежден гость эфира.

«Самое главное, что это будет дополнительным шагом к остановке эпидемии. Распространение вакцин — это экономика, но в более существенной степени это борьба с эпидемией. Если в Казахстане будет массово вакцинировано население, то, соответственно, оно меньше будет влиять на эпидемиологическую ситуацию в России, поскольку обмен гражданами между республиками СССР очень интенсивный», — заключил гость эфира.

Александр Гинцбург заявил, что в России, возможно, будет зарегистрирована комбинация вакцин от коронавируса «Спутник V» и AstraZeneca. Он добавил, что комбинация вакцин необходима для увеличения эффективности зарубежной вакцины.https://t.co/bwNv9h1jEf pic.twitter.com/Qi8AHDz8mW — Газета.Ru (@GazetaRu) December 21, 2020

Директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинзбург отметил, что клинические испытания совместной вакцины не потребуют больших инвестиций и длительного времени, поскольку две технологических платформы, на которых созданы вакцины AstraZeneca и «Спутник V», принципиально схожи.

По его словам, такое сотрудничество позволит отечественным производителям вакцин выйти на международные рынки. Руководитель AstraZeneca добавил, что комбинирование препаратов позволит обеспечить врачей «гибкостью программы вакцинации».

Вакцины AZD1222 (разработана AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом) и "Спутник V" созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Сами аденовирусы при этом лишены способности к репликации — они являются системой доставки генетического материала (антигена) в клетки организма человека.