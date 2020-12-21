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19:33   21 Декабря 2020
Общество

Бывший вице-президент Чувашии Лев Кураков умер от COVID-19

Бывший вице-президент Чувашии Лев Кураков умер от COVID-19

Бывший вице-президент Чувашской Республики и доктор экономических наук Лев Кураков скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

О смерти Льва Пантелеймоновича сообщили в региональном правительстве. Ему было 77 лет.

Ранее ИА Nation News сообщало, что в Красноярске скончался старший советник юстиции и прокурор Республики Саха Олег Нарковский. Причиной смерти стало тяжелое онкологическое заболевание.

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#смерть #чувашия #коронавирус #Лев Кураков

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