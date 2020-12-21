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19:30   21 Декабря 2020
Происшествия

СК начал проверку после обрушения на шахте в Башкирии

СК начал проверку после обрушения на шахте в Башкирии

Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования рабочего при обрушении на шахте в Башкирии, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. 

В настоящий момент следователи выясняют, было ли в данном случае нарушение правил безопасности. По предварительной информации, при проведении работ на шахте обвалилась часть горной породы, которая травмировала 34-летнего сотрудника "Бурибаевского горно-обогатительного комбината".

Мужчина получил травмы и был госпитализирован. Следственные органы уже осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы.

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#ск #шахта #башкирия

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