СК начал проверку после обрушения на шахте в Башкирии

Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования рабочего при обрушении на шахте в Башкирии, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования рабочего при обрушении на шахте в Башкирии, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

В настоящий момент следователи выясняют, было ли в данном случае нарушение правил безопасности. По предварительной информации, при проведении работ на шахте обвалилась часть горной породы, которая травмировала 34-летнего сотрудника "Бурибаевского горно-обогатительного комбината".

Мужчина получил травмы и был госпитализирован. Следственные органы уже осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы.