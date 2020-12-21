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19:27   21 Декабря 2020
Политика

Постпред Крыма предрек Киеву катастрофу на фоне антироссийской политики

Постпред Крыма предрек Киеву катастрофу на фоне антироссийской политики

Избранный руководством Киева антироссийский курс является катастрофичным для Украины, заявил постпред Крыма при главе РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

По его словам, политика США "биться с Российской Федерацией" является катастрофичной для украинской стороны. Он уточнил, что выбранный властями стран Запада санкционный курс не приведет ни к чему хорошему.

"Нужно возвращаться в цивилизационную семью, в единый дом, который создавали совместными силами на протяжении веков<...>Это однозначно. Это будет в ущерб всем народам", —подчеркнул Мурадов.

Крым присоединился к территории России после проведенного в регионе в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей Крымского полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.

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#украина #крым #мурадов

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