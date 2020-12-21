Избранный руководством Киева антироссийский курс является катастрофичным для Украины, заявил постпред Крыма при главе РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

Избранный руководством Киева антироссийский курс является катастрофичным для Украины, заявил постпред Крыма при главе РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

По его словам, политика США "биться с Российской Федерацией" является катастрофичной для украинской стороны. Он уточнил, что выбранный властями стран Запада санкционный курс не приведет ни к чему хорошему.

"Нужно возвращаться в цивилизационную семью, в единый дом, который создавали совместными силами на протяжении веков<...>Это однозначно. Это будет в ущерб всем народам", —подчеркнул Мурадов.

Крым присоединился к территории России после проведенного в регионе в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей Крымского полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.