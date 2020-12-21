Норвежский политик объяснил, почему необходимо отменить санкции против РФ

Запад должен отменить санкции против РФ, считает руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер.

Запад должен отменить санкции против РФ, считает руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер.

Многие местные компании отказываются от сотрудничества с Россией и Крымом под страхом ограничительных мер, подчеркнул он. Необходимо заявить правительству, что санкции противоречат международному праву. Они также мешают культурным, политическим и деловым связям России и Норвегии, сообщил политик.

"Нам нужно оказать давление на наше правительство, чтобы они приняли правильное решение", — считает предприниматель.

Отмена санкций положительно скажется на всех отраслях экономики западных стран, добавил Хендрик Вебер.