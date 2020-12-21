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19:19   21 Декабря 2020
Политика

Норвежский политик объяснил, почему необходимо отменить санкции против РФ

Норвежский политик объяснил, почему необходимо отменить санкции против РФ

Запад должен отменить санкции против РФ, считает руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер.

Многие местные компании отказываются от сотрудничества с Россией и Крымом под страхом ограничительных мер, подчеркнул он. Необходимо заявить правительству, что санкции противоречат международному праву. Они также мешают культурным, политическим и деловым связям России и Норвегии, сообщил политик.

"Нам нужно оказать давление на наше правительство, чтобы они приняли правильное решение", — считает предприниматель.

Отмена санкций положительно скажется на всех отраслях экономики западных стран, добавил Хендрик Вебер.

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#санкции #норвегия #Хендрик Вебер

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