Сенатор Кусайко рассказала, как побороть страхи перед прививкой

Медицинские работники должны на основе научных знаний развеивать страхи пациентов перед прививкой, убеждена заслуженный врач РФ, член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

Медицинские работники должны на основе научных знаний развеивать страхи пациентов перед прививкой, убеждена заслуженный врач РФ, член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. Те врачи, которые сами отказываются от вакцинации, также должны аргументировать позицию с научной точки зрения, высказалась эксперт в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Сила убеждения, которая основывается на научных данных, имеет огромное значение. Те образовательные стандартны, которые есть, должны быть пересмотрены, и содержать аспекты о важности вакцинации. Задача медицинского заключается в том, чтобы сомневающихся граждан убеждать на основе научных мелицинских знаний, о том, что безопасные и качественные вакцины помогают. Если и западные исследования касательно этой группы лиу, которые сомневались, а затем приняли решение в пользу вакцинации», — рассказала Кусайко.

По словам заслуженного врача РФ, мотивы у людей не прививаться бывают разные. Большинство мифов вокруг вакцинации появляются от незнания, подчеркивает Кусайко.

«В своей практический деятельности мне редко приходилось встречаться с тем, когда родители отказывались вакцинировать своих детей. Если и были такие, то мотивы у них были разные: религиозные мотивы, своя определенная убежденность, которая как раз характерна для так называемых антипрививочников, разного рода страхи, что это отрицательно воздействует на организм в целом. Но в моем понимании — это от невежества. Поэтому для медицинского работника важно убедить, что это безопасно и эффективно», — рассказала Кусайко.

Заслуженный врач РФ считает, что медработникам надо больше рассказывать пациентам о тех осложнениях, которые бывают от инфекции. Кусайко напомнила, что вакцинопрофилактика входит в топ-10 главных открытий XX века.

«Надо наглядно показывать, чтобы убедить в том, что вакцинопрофилактика, которую мы применяем к вакциноуправляемым инфекциям, является одним из самых главных методов профилактики заболевания», — призывает сенатор.

Кусайко сама приняла участие в тестировании новой вакцины от коронавируса. Российский препарат проходил испытания в июне —июле 2020 года.

«Мне это было интересно. Для того, чтобы говорить, я сама должна была пройти тот путь. И могу сказать, что вакцинироваться необходимо. У меня достаточное количество антител, и я считаю, что это очень важно», — резюмировала гостья эфира.

Первая в мире и в России вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в августе. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важные преимущества которой — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Кроме того, в РФ прошел регистрацию еще один препарат — от центра «Вектор». Оба показали высокую эффективность и безопасность. При этом итоговая эффективность «Спутника V» составила 91,4%, а в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

В декабре в стране началась вакцинация «Спутником» — сначала в Москве, а с 14 декабря в других регионах. Сначала прививка была доступна только медикам, учителям, социальным работникам, сотрудникам правоохранительных органов.

Белоруссия первой из зарубежных стран выдала регистрационное удостоверение российской вакцине от коронавируса "Спутник V"https://t.co/Xp4G7stcOe pic.twitter.com/Ar3rPeMX9n — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) December 21, 2020

Позже возможность вакцинации стала доступная работникам транспорта, СМИ и еще нескольким категориям граждан. Массовая вакцинация должна начаться с февраля 2021 года. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что привить планируется 60% взрослого населения России.

Белоруссия первой из зарубежных стран выдала регистрационное удостоверение российской вакцине. Сейчас в стране ведется работа по локализации ее производства.