Боярский считает детей актрисы Елизаветы ее главным достижением

Российский актер театра и кино Михаил Боярский рассказал, за что гордится своей наследницей больше всего.

Российский актер театра и кино Михаил Боярский рассказал, за что гордится своей наследницей больше всего.

Недавно актриса Елизавета Боярская отметила свой 35-й день рождения. В связи с этим ее знаменитый отец решил рассказать, за что больше всего гордится своей дочкой.

Как считает Боярский, на счету наследницы много достижений в кинематографе, но главное из них — рождение детей. Артистка с 2010 года состоит в браке с коллегой Максимом Матвеевым. У пары появились на свет два сына — Андрей и Григорий.

"Больше всего среди всех успехов моей дочери я горжусь именно детьми, своими внуками. В карьере у нее тоже пока все складывается достаточно гармонично", — признался Боярский.

Кроме этого, актер пожелал Елизавете здоровья и больше свободного времени, которое она сможет посвятить семье. Сам Михаил Боярский много времени уделяет внукам, сообщает ФАН.