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18:58   21 Декабря 2020
Происшествия

Защитника прав рабочих раздавило прессом на уральском заводе

Защитника прав рабочих раздавило прессом на уральском заводе

Работник Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле погиб в пресс-штампе при странных обстоятельствах.

Сотрудник завода залез внутрь станка, предварительно отключив аппарат. Однако механизм включился и насмерть раздавил уральца, сообщает источник в правоохранительных органах.

По словам коллег погибшего, работник был опытным сотрудником и вряд ли мог совершить ошибку при работе с оборудованием. Следствие считает, что пресс-стамп опустился из-за старости механизма, а ЧП не имеет криминальных причин. В тоже время родственники прессовщика полагают, что аппарат кто-то намеренно включил.

Известно, что жертва техники безопасности активно выступал за интересы рабочих Уралвагонзавода. Администрация завода принесла свои соболезнования семье погибшего, у мужчины остались жена и двое детей.

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