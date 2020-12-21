Защитника прав рабочих раздавило прессом на уральском заводе

Работник Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле погиб в пресс-штампе при странных обстоятельствах.

Работник Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле погиб в пресс-штампе при странных обстоятельствах.

Сотрудник завода залез внутрь станка, предварительно отключив аппарат. Однако механизм включился и насмерть раздавил уральца, сообщает источник в правоохранительных органах.

По словам коллег погибшего, работник был опытным сотрудником и вряд ли мог совершить ошибку при работе с оборудованием. Следствие считает, что пресс-стамп опустился из-за старости механизма, а ЧП не имеет криминальных причин. В тоже время родственники прессовщика полагают, что аппарат кто-то намеренно включил.

Известно, что жертва техники безопасности активно выступал за интересы рабочих Уралвагонзавода. Администрация завода принесла свои соболезнования семье погибшего, у мужчины остались жена и двое детей.