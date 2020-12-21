Украинский эксперт назвал страну "инфекционным отделением дурдома"

Медицинская реформа, которую ввела общественный деятель Ульяна Супрун, на Украине не прекращается, несмотря на катастрофическую ситуацию с коронавирусом.

Медицинская реформа, которую ввела общественный деятель Ульяна Супрун, на Украине не прекращается, несмотря на катастрофическую ситуацию с коронавирусом.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский. По его словам, финансирование специализированной медпомощи в стране переходит на уровень местных бюджетов. По его мнению, пока сложно сказать, что будет дальше.

"В Украине продолжилась медицинская реформа имени Супрун. Если мы раньше просто жили в дурдоме, то теперь живем в инфекционном отделении дурдома, и финансирование его сокращается", — заявил Павловский.

Телеканал "360" сообщал, что политолог Евгений Сатановский прокомментировал отказ главы Украины Владимира Зеленского от российской вакцины от COVID-19.