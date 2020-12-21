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18:57   21 Декабря 2020
Политика

Украинский эксперт назвал страну "инфекционным отделением дурдома"

Украинский эксперт назвал страну "инфекционным отделением дурдома"

Медицинская реформа, которую ввела общественный деятель Ульяна Супрун, на Украине не прекращается, несмотря на катастрофическую ситуацию с коронавирусом.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский. По его словам, финансирование специализированной медпомощи в стране переходит на уровень местных бюджетов. По его мнению, пока сложно сказать, что будет дальше.

"В Украине продолжилась медицинская реформа имени Супрун. Если мы раньше просто жили в дурдоме, то теперь живем в инфекционном отделении дурдома, и финансирование его сокращается", — заявил Павловский.

Телеканал "360" сообщал, что политолог Евгений Сатановский прокомментировал отказ главы Украины Владимира Зеленского от российской вакцины от COVID-19.

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#украина #супрун #павловский

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