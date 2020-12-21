+Профессор-британист раскрыла причины неготовности Великобритании к пандемии

Эпидемия коронавируса стала для властей Великобритании тем условием, которым можно объяснить все просчеты, связанные с Brexit – выходом страны из Евросоюза. При этом о медицине в Лондоне думали в последнюю очередь.

Эпидемия коронавируса стала для властей Великобритании тем условием, которым можно объяснить все просчеты, связанные с Brexit – выходом страны из Евросоюза. При этом о медицине в Лондоне думали в последнюю очередь.

Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказала ученый-британист, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского Государственного Университета Наталья Еремина.

По мнению эксперта, причиной неготовности Великобритании к новым вызовам, связанным с COVID-19, стало то, что эпидемия коронавируса разразилась именно тогда, когда Лондон был погружен в переговоры с Брюсселем об условиях выхода из Евросоюза.

«Власти думали о границах, о таможенном соглашении, о рыбных квотах, о финансовых игроках, а о медицине подумали в последнюю очередь. Большие денежные резервы ушли в другие сферы, а коронавирус, который грянул как гром среди ясного неба, потребовал серьезных финансовых затрат. Но бюджет Британии на это не был рассчитан», — объяснила Еремина, комментируя сообщения о появлении в Англии нового варианта вируса.

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Сама британская система здравоохранения, по ее словам, вызывает множество нареканий, в том числе и во всем, что касается ее финансирования.

Ранее в стране предпринимались попытки частично приватизировать эту сферу услуг, и частный сектор мог бы оказывать больным высокотехнологичную помощь, однако он недоступен пациентам по финансовым соображениям. В результате возможность получить стабильную медицинскую помощь в Великобритании ограничивается количеством врачей и техническими возможностями больниц. При этом в стране есть регионы, где доступных больниц не было никогда, рассказала Еремина.

«В итоге в Британии это привело к тому, что общество вновь разделилось, как и прежде по вопросу Brexit, теперь по поводу коронавируса – насколько необходим локдаун», — подчеркнула профессор-британист.

По словам Натальи Ереминой, все страны, в том числе и Великобритания, сделавшие в свое время упор на страховую медицину, частный сектор и сокращение государственных расходов, в условиях пандемии столкнулись с нехваткой коек и врачей.

Напомним, ранее ряд стран, в том числе и Россия, ввели ограничения на пассажирское сообщение с Великобританией, где появился новый «британский» штамм коронавируса. По предварительным сообщениям, «британский» штамм оказался более заразным и распространяется на 70% быстрее предыдущих форм вируса.

При этом ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) заявляет, что выводы делать пока рано и нет никаких научно доказанных оснований считать, что новая мутация вируса вызывает более тяжелое течение болезни, или ведет к более высокой смертности.