Пугачева призналась, что сохранять молодость ей помогает пластическая хирургия

Здоровая кожа и услуги пластического хирурга — главные источники феноменальной молодости российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой.

Здоровая кожа и услуги пластического хирурга — главные источники феноменальной молодости российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой.

Многие гадают, как Примадонна российской эстрады в 71 год умудряется так хорошо выглядеть. Как отмечают фанаты певицы, она часто поражает пользователей Сети своей красотой. Пугачева не стала мучить поклонников, которые постоянно просят ее раскрыть секреты вечной молодости. Она честно рассказала, что моложе ей помогает выглядеть генетика и пластическая хирургия.

"У меня просто хорошая кожа и хорошие друзья — пластические хирурги", — заявил артистка в эфире шоу на НТВ.

Некоторые фанаты также предполагают, что большую роль в сохранении красоты играет муж знаменитости — юморист Максим Галкин. Как считают пользователи Сети, рядом со своим возлюбленным Пугачева хорошеет с каждым днем.