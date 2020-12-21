Странный сигнал был пойман астрономами с ближайшей к Солнцу звезды

Астрономы из обсерватории Паркса в Австралии зафиксировали узкий луч радиоволн частотой около 980 мегагерц, который исходил от ближайшей к Солнцу звезды Проксимы Центавра.

Астрономы из обсерватории Паркса в Австралии зафиксировали узкий луч радиоволн частотой около 980 мегагерц, который исходил от ближайшей к Солнцу звезды Проксимы Центавра.

Наблюдения велись в апреле и мае прошлого года в течение 30 часов при помощи радиотелескопа. Может, источником сигнала было наземное оборудование или орбитальный спутник, но сдвиг в частоте радиоволн совпадает с движением планеты. Следовательно, источником радиоволн, возможно, является инопланетная цивилизация. Несмотря на то, что полоса 980 мегагерц свободна от искусственных сигналов земного происхождения, ученые предполагают, что источником также может быть комета или облако водорода.

Проксима Центавра окружена одним газовым гигантом и одной скалистой планетой, которая больше Земли на 17%. Так как ближайшая к Солнцу звезда является красным карликом, то там возможны сильные вспышки, которые делают жизнь на экзопланете недопустимой.