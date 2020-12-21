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18:34   21 Декабря 2020
Общество

Власти Нововоронежа раскрыли дальнейшую судьбу памятника Аленке

Власти Нововоронежа раскрыли дальнейшую судьбу памятника Аленке

Заместитель главы администрации Нововоронежа Алексей Дорошенко рассказал, куда дели демонтированный памятник Аленке.

Как пишут "Народные новости", решение о демонтаже было принято под давлением общественности, которой не понравился дизайн памятника. По словам Дорошенко, теперь памятник временно хранится на одном из муниципальных предприятий.

После Нового года власти города планируют собрать инициативную группу, состоящую из скульпторов и архитекторов. Она и определит дальнейшую судьбу памятника. Дорошенко не исключил, что его могут доработать.

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