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18:31   21 Декабря 2020
Экономика

Экономист объяснил важность дальнейшей поддержки предпринимателей в России

Экономист объяснил важность дальнейшей поддержки предпринимателей в России

Доктор экономических наук Александр Щербаков рассказал, как государственная поддержка предпринимателей помогает трудящимся россиянам и влияет на уровень безработицы в стране.

Большая часть граждан лишилась рабочего места в пандемию, а многим урезали бонусы и премии. Помимо значимого эффекта, который оказала прямая поддержка населения, результат принесли и меры помощи бизнесменам.

"Необходимо и дальше активно поддерживать предпринимателей, чтобы не осложнять ситуацию", — заявил Щербаков ФБА "Экономика сегодня".

Минимум до середины следующего года государству необходимо продлить существующие меры, уверен он. Инициатива позволит помочь трудящимся российским гражданам и в перспективе способствует снижению уровня безработицы, добавил собеседник издания.

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